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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:30 BJT

〔日本股市〕测试3月震後低点,外资持续卖超日股(更新版)

(新增细节)

路透东京10月5日电---日本股市周三回吐早盘涨幅收低,东证指数触及3月地震後低点,因外资撤离日本股市,且几乎未见放缓迹象.

外资欲削减投资组合风险,一直逢高卖出,因担心日圆持续走强.数据显示,投资者撤出日本股市的势头看似比其他市场更为振荡.

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