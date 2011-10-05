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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:29 BJT

〔韩国股市〕收跌2.3%,外资持续抛出且养老基金缺乏买兴(更新版)

(新增细节)

路透首尔10月5日电---韩国股市周三回吐稍早0.7%的涨幅,收跌2.3%,受三星工程建设(028050.KS)和现代汽车(005380.KS)等建筑和汽车类股大幅下挫拖累.

外资持续抛出,加之养老基金缺乏买兴,都增添了市场的下行压力.大盘上日挫跌时,养老基金的买盘曾起到关键支撑作用.

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