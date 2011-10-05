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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:33 BJT

韩国称取消对朝鲜的紧急洪灾援助

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月4日电---韩国一名官员周二称，韩国已取消向朝鲜提供紧急洪灾援助的计划，称因未得到朝方回应。

朝鲜8月时请求朝鲜提供粮食、水泥和重型建筑设备援助。韩国拒绝了朝方的请求，但表示将提供婴儿食品、饼干和方便面等。

韩国统一部一名负责朝韩事务的官员称，朝鲜未对韩国援助计划作出回应，因此韩方不得不中止援助程序。

8月中旬，美国也提出向朝鲜提供90万美元的紧急洪灾援助。

但韩国和美国都回绝了朝方提出的更广范围人道主义粮食援助的请求。

有批评人士称过去朝鲜曾将外来粮食援助抽调给军队，有韩国官员指责朝鲜试图囤积粮食，以备未来进行第三次地下核试验时所需，因其若进行核试验，可能招致国际社会更严厉的制裁。（完）

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