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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:40 BJT

〔金属期市〕铜价结束五日连跌局面,但谨慎情绪仍在

路透新加坡10月5日电---伦敦期铜周三上涨3%,升破每吨7,000美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)誓称将采取更多行动支持经济,扶助铜价从五天的跌势中反弹.

美联储主席贝南克周二表示,美联储货币政策委员会考虑到通胀压力控制良好,且失业情况严重,因此在9月出台新刺激举措之後,仍准备进一步放宽货币政策.[ID:nCN2003427]

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