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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:43 BJT

〔日本债市〕公债扩大涨幅,欧元区债务危机疑虑主导市场

路透东京10月5日电---日本公债周三扩大涨幅,因投资者怀疑欧洲政界抗击危机的努力是否足够,巩固了避险公债的需求,推动10年期日本公债收益率(殖利率)来到10个月低点附近.

日本长期公债表现胜过其他券种,交易商称,因指标公债期货受外资买盘提振扩大涨幅,促使等候价格下跌的日本银行业者出手买进现货公债.

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