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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 15:56 BJT

〔标题新闻〕意大利9月Markit服务业PMI指数跌至45.8逊预期,为2009年7月以来最低--调查

注:采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7J202S]

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