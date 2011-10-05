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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 15:58 BJT

〔法国数据〕9月服务业PMI终值降至51.5,为两年多来最低

路透巴黎10月5日电---周三发布的一项调查显示,法国9月服务业活动增速为逾两年来最慢,欧元区债务危机与黯淡经济前景构成打压.

法国整个民间部门经济活动几近处于停滞,服务业的持续微弱增长勉强抵消了制造业的下滑局面.法国为欧元区第二大经济体.

西班牙9月服务业采购经理人指数(PMI)终值降至51.5,为2009年8月以来最低,低于8月的56.8与9月初值52.5.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

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