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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 16:56 BJT

〔英国数据〕9月服务业PMI为52.9,高于预估50.5--MARKIT/CIPS

路透10月5日电---MARKIT/CIPS数据显示,英国9月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9,高于8月的51.1,路透调查预估为50.5.(完)

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