〔韩国个股〕三星电子第三季获利料下降30%,然手机业务将表现出色

路透首尔10月5日电---韩国三星电子(005930.KS)周五料将发布第三季获利锐减,归咎于晶片价格续跌;然投资人将寻觅电信业务可持续蓬勃成长的端倪.

外界普遍预期,其电信部门的获利将超越半导体部门;三星为全球最大的记忆体晶片制造商.

在苹果(AAPL.O)最新推出的iPhone 4S令投资人大失所望後,各界看好三星电子的智能手机业务将获更多成长动能.

"三星具有更多的产品线,可提供更好的4G等高端手机,将使其第四季取得更有利的位置."

三星的旗舰机型Galaxy搭载谷歌(GOOG.O)Android作业系统,被视为最能和苹果行动设备相匹敌的对手.

但三星与苹果在专利及设计上的法律争讼加剧,对三星的手机及零部件业务造成威胁.苹果亦为三星最大的客户,主要购买三星的晶片及显示器.

三星电子周五将发布7-9月当季获利概况,并将于10月底发布季报细节.

据汤森路透I/B/E/S对28名分析师所做调查显示,三星电子7-9月营运获利料为3.4万亿韩元(28亿美元),营收料为41.9万亿韩元.

三星电子当季获利料较上年同期下降30%,较上季减少9%.

电信部门获利估计在1.8-2.1万亿韩元间,占整体获利比重约六成.

由于全球经济放缓,消费者延迟购买电视及电脑,因此晶片及平面显示器部门将持续对公司获利构成一大拖累.(完)