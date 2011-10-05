〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率脱离周二高位,因现汇反弹--IFR

IFR伦敦10月5日电---欧元/美元现汇在周三亚洲盘初反弹触及1.3358,高于周二的1.3145(八个月低位),目前在1.33区域低端交投,隔夜一度挫跌至1.3260.

欧元/美元期权波动率今早走软,一个月期欧元/美元价平期权波动率在亚洲时段报16.8%,随後获温和需求鼓舞,目前报16.9%,但低于昨日的17.5%.两月期价平期权波动率在伦敦盘初报16.65%;三个月期价平期权波动率从周二的16.9%滑落至16.5%;一年期价平期权波动率亦从16.7%下滑至16.5%.

一月期/delta为0.25的欧元/美元风险逆转指标(RR)从3.35%跌落至3.2%,一年期RR从4.15%下滑至4.05%,偏向欧元卖权.

由于欧元区人气依然看跌,且欧元料进一步走软,市场人士将根据此看法,趁机在现汇和期权市场新建仓位,但目前的短期风险是明天的欧洲央行(ECB)会议和周五出炉的美国非农就业数据.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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