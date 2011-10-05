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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 16:42 BJT

〔新兴汇市〕韩元及马币上扬,因基金回补空仓

路透新加坡10月5日电---马币(林吉特)及韩元周三引领亚洲货币上涨,因部份海外基金及银行间投机客回补空仓.

投资人亦买回亚币,提防各国央行更积极进场抛售美元,尤其是韩国周二警告将采更强劲行动以捍卫韩元汇价[ID:nCN2002257].

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