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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 17:06 BJT

〔全球金市〕现货金回吐早先涨幅转为下滑1%,因投资者心存谨慎

路透伦敦10月5日电---金价周三下挫1%,因股票市场上涨分流了部分黄金买兴,在近期金价剧烈震荡後,投资者仍对其长期方向保持谨慎.

现货金XAU=一度触及每盎司1,603.74的低位.截至0846GMT,现货金下滑0.9%,至每盎司1,605.29美元.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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