《即时观点》英国9月服务业PMI意外上升,第二季GDP下修

路透伦敦10月5日电---周三发布的采购经理人调查显示,英国服务业增长步伐在9月意外加快,不过企业对未来12个月的预期表现黯淡.

英国统计局发布的另一项数据显示,英国第二季国内生产总值(GDP)仅增长0.1%,因消费者减少支出.GDP数据较增长0.2%的前值下修.[ID:nCN2003977]

PMI数据详情

9月 8月 预估

PMI整体活动指数 52.9 51.1 50.5

企业预期指数 63.5 65.1 --

关键点:整体活动指数增幅为2011年3月以来最大

预期指数为2009年3月以来最弱

GDP数值如下(经季节调整,指数基期2008年,括弧内为先前估计值):

2011年第二季 2011年第一季

较前季% 0.1 (0.2) 0.4 (0.5)

较上年同期% 0.6* (0.7) 1.6 (1.6)

第二季GDP按季增幅为2010年第四季以来最低