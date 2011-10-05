〔全球经济〕必要时IMF可与EFSF共同投资西班牙与意大利公债--高层

路透布鲁塞尔10月5日电---国际货币基金组织(IMF)欧洲部主管Antonio Borges表示,若有必要,IMF可与欧洲金融稳定机构(EFSF)一道在二级或初级市场投资西班牙或意大利债券,以帮助改善投资者对公债的信心.