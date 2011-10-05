〔欧洲金融〕德国银行业者考虑在第三季减记希腊债券敞口价值--IDW

"一些银行肯定会这麽做."IDW董事会成员Klaus-Peter Feld周三告诉路透.

到目前为止,欧盟监管机构未能对27个成员国的银行实施通用的会计标准.截至6月底,一些银行对希腊债券进行了21%的价值减记,参考民间部门援助计划的做法,而有些银行则反映了更高程度的、50%的市值减记.(完)