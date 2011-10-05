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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 17:57 BJT

〔欧洲金融〕德国银行业者考虑在第三季减记希腊债券敞口价值--IDW

路透法兰克福10月5日电---德国审计组织IDW表示,德国银行业者可能会追随德意志银行(DBKGn.DE)的做法,在第三季基于市值对所持希腊政府债券进行价值减记.

德意志银行周二表示,将对所持希腊债券减记2.5亿欧元以反映市值.

"一些银行肯定会这麽做."IDW董事会成员Klaus-Peter Feld周三告诉路透.

"第三季必须在希腊公债上进行多大程度减记,这点尚不清楚."他补充说.

到目前为止,欧盟监管机构未能对27个成员国的银行实施通用的会计标准.截至6月底,一些银行对希腊债券进行了21%的价值减记,参考民间部门援助计划的做法,而有些银行则反映了更高程度的、50%的市值减记.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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