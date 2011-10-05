〔路透专访〕欧洲需要至多2,000亿欧元来重整银行业--IMF欧洲部主管

路透布鲁塞尔10月5日电---国际货币基金组织(IMF)的欧洲部门主管Antonio Borges周三表示,欧洲需要1,000-2,000亿欧元资金来重组该地区银行的资本,以赢回投资者的信心,而且应该在整个欧洲开展这一计划,不能交错进行.

Borges对路透表示,IMF认为,若与欧洲资本市场及欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容後的资金能力相比,上述资金规模非常小.

他称,若希腊展现的解决债务问题的意愿让IMF满意,IMF将"肯定参与"针对希腊的第二轮援助计划.(完)