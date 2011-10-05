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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 18:26 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一年低点,受卖空打击

路透吉隆坡10月5日电---马来西亚棕榈油期货周三跌至一年低点,受卖空打击,不过交易员称价格可能反弹,因市场寄望于欧洲债务危机能得到控制,全球经济衰退得以避免.

交易员称,一家新加坡的大型棕榈油公司可能是价格下跌的推手,该公司大量抛售以补空仓.该公司在亚洲有种植园和加工厂.

棕榈油期货价格跌至2,800马币(林吉特)下方.

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