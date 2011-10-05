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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 19:00 BJT

〔东南亚股市〕马来西亚、泰国和印尼股市小幅反弹,但欧债危机疑虑仍存

路透曼谷10月5日电---马来西亚、泰国和印尼股市周三收高,因买家谨慎回购权重股,但对欧债危机的忧虑挥之不去令区域内其它股市回吐涨幅.

尽管从基本面来看,股价现在看起来具有吸引力,但欧债危机令投资者作壁上观,市场陷入区间波动态势,大部分地区成交清淡.

"股市罕有上行支撑,未来股市下跌机率高于反弹,"CIMB Securities研究主管Kasem Prunratanamala表示.

"欧债危机短期内看不到尽头,加上对全球或陷入衰退的忧虑盛行,投资者态度谨慎,尽管股价走软,"他说.

马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI和印尼股市.JKSE翻转本周早前跌势,分别升1%、0.8%和0.7%.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低0.09%,失守此前1%的涨幅.日内交投震荡,早盘一度挫至逾两年低位.

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