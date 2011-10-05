〔美国数据〕企业9月计划裁员人数较8月增加126%至115,730人--Challenger

路透纽约10月5日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周三发布的报告显示,美国企业9月计划裁员人数升至逾两年来最高水准,受军工企业和美国银行(BAC.N)大量裁员拖累.

根据报告,美国企业9月计划裁员人数为115,730人,是8月计划裁员总数51,114人的两倍多.