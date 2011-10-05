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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 20:25 BJT

〔美国数据〕9月ADP民间就业人数增加9.1万人,预估为增加7.5万人

路透纽约10月5日电---据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加9.1万人,高于分析师预期的增加7.5万人.

美国8月ADP民间就业人口修正後为增加8.9万人,初值为增加9.1万人.(完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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