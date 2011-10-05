〔欧洲金融〕希腊应能获得下一笔援金,但不能掉以轻心--消息

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透雅典10月5日电---来自由国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)和欧盟执委会组成的"三驾马车"机构中的一名官员周三向路透表示,三家机构调查员小组可能会建议发放给希腊至关重要的下一笔援金,但希腊不应掉以轻心,而应首先展现出实施改革的意愿.
"正取得进展,但进展缓慢.主要原因是他们(希腊政府)需要更多时间,"这名官员在匿名的前提下向路透表示.
当问及是否有可能不发放对希腊的第六笔80亿欧元援金时,这名官员说:"风险总是有的,不能认为是理所当然.但我相信最终我们会发放援金.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类