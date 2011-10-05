〔欧洲金融〕希腊应能获得下一笔援金,但不能掉以轻心--消息

路透雅典10月5日电---来自由国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)和欧盟执委会组成的"三驾马车"机构中的一名官员周三向路透表示,三家机构调查员小组可能会建议发放给希腊至关重要的下一笔援金,但希腊不应掉以轻心,而应首先展现出实施改革的意愿.

"正取得进展,但进展缓慢.主要原因是他们(希腊政府)需要更多时间,"这名官员在匿名的前提下向路透表示.