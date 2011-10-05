〔国际油市〕亚洲中质馏分油走疲,走势向基本面靠拢

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡10月5日电---亚洲中质馏分油周三走疲,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS旗下新加坡炼厂停产的影响正在减弱,市场走势向该地区基本面靠拢.
根据路透数据,10月/11月柴油跨月价差缩窄0.18美元,至每桶1.55美元,11月柴油裂解价差下跌0.51美元,至每桶较迪拜原油升水17.84美元.航空煤油10月/11月裂解价差下跌0.15美元,至每桶0.65美元.
交易商称,实货柴油市场基本面似乎占据市场的主导.壳牌旗下炼厂重启起初具有不确定性.
交易商称,该地区柴油最大购买国家越南和印尼的需求尚未浮现.一旦这两个国家招标购买11月货物,这种情况可能很快改变.
随着雨季结束、公路交通顺畅及农业使用增长,越南柴油需求料在第四季上升.
Purvin & Getz董事顾问Victor Shum称,日本柴油出口上升,及台塑近期恢复从台湾炼厂出运,将使市场供应良好.
周三公布的行业数据显示,日本煤油库存升至近三年高点,反映预计今冬取暖油需求上升.
11月柴油裂解价差下跌0.51美元,至每桶较迪拜原油升水17.84美元.
11月航煤裂解价差下跌0.84美元,至每桶20.29美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 117.20 117.60 117.40 117.25 0.15 0.13
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.75 116.15 115.95 115.60 0.35 0.30
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.60 117.00 116.80 116.45 0.35 0.30
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.40 117.80 117.60 117.20 0.40 0.34
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 115.95 115.55 +0.40 +0.35
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 114.40 113.82 +0.58 +0.51 (完)
--编译 于春红;审校 王洋
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。