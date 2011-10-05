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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 21:26 BJT

〔国际油市〕亚洲中质馏分油走疲,走势向基本面靠拢

路透新加坡10月5日电---亚洲中质馏分油周三走疲,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS旗下新加坡炼厂停产的影响正在减弱,市场走势向该地区基本面靠拢.

根据路透数据,10月/11月柴油跨月价差缩窄0.18美元,至每桶1.55美元,11月柴油裂解价差下跌0.51美元,至每桶较迪拜原油升水17.84美元.航空煤油10月/11月裂解价差下跌0.15美元,至每桶0.65美元.

交易商称,实货柴油市场基本面似乎占据市场的主导.壳牌旗下炼厂重启起初具有不确定性.

交易商称,该地区柴油最大购买国家越南和印尼的需求尚未浮现.一旦这两个国家招标购买11月货物,这种情况可能很快改变.

随着雨季结束、公路交通顺畅及农业使用增长,越南柴油需求料在第四季上升.

Purvin & Getz董事顾问Victor Shum称,日本柴油出口上升,及台塑近期恢复从台湾炼厂出运,将使市场供应良好.

周三公布的行业数据显示,日本煤油库存升至近三年高点,反映预计今冬取暖油需求上升.

11月柴油裂解价差下跌0.51美元,至每桶较迪拜原油升水17.84美元.

11月航煤裂解价差下跌0.84美元,至每桶20.29美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 117.20 117.60 117.40 117.25 0.15 0.13

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.75 116.15 115.95 115.60 0.35 0.30

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.60 117.00 116.80 116.45 0.35 0.30

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.40 117.80 117.60 117.20 0.40 0.34

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 115.95 115.55 +0.40 +0.35

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 114.40 113.82 +0.58 +0.51 (完)

--编译 于春红;审校 王洋

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