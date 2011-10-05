版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 21:07 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油/汽油裂解价差走坚,因壳牌新加坡炼厂仍关闭

路透新加坡10月5日电---亚洲重整毛利和汽油裂解价差周三达到逾两年半最高,受汽油供应吃紧提振,这源于壳牌关闭新加坡炼厂.

尚不清楚石油巨头壳牌日加工能力50万桶的Bukom Island炼厂在着火後何时重启,但交易员估计,重启整个工厂将至少需要一个月.

壳牌已继续从新加坡现货窗口接收船货,自上周三炼厂着火以来,壳牌共买入约六批船货,总计30万桶.

"目前情势取决于台塑能在多短时间内顺利扩大渣油流化催化裂解(RFCC)装置.如果一切进展顺利,亚洲供应则可实现不错的平衡,"新加坡一位交易员指出.

台塑运营着亚洲第五大炼厂,周二正在重启两座RFCC装置中的第二座,此前该装置因大火从7月底起关闭.

但石脑油遭打击,裂解价差徘徊在两个半月最低水平附近,因石化毛利持续低迷.

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格持平,报每吨860.50美元.

11月上半月和12月上半月互换逆价差缩窄0.50美元,至每吨5.00美元,为9月28日以来最低.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌7.13美元,至每吨升水97.60美元,为7月15日触及每吨97.10美元以来最低水平.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升1.75美元至每桶22.87美元,为7月4日触及22.61美元来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.89美元至每桶13.58美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 860.00/861.00 860.50 0.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.18/93.28 93.23 0.00

10月石脑油互换NAF-1M-S 854.75/856.75 854.50 +1.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 849.50/851.50 848.75 +1.75

97号现货汽油GL97-SIN 121.35/121.45 118.90 +2.50

95号现货汽油GL95-SIN 118.95/119.05 116.80 +2.20

92号现货汽油GL92-SIN 116.05/116.15 115.90 +0.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 22.82/22.92 21.12 +1.75

--编译 肖群英;审校 于春红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐