〔国际油市〕亚洲石脑油/汽油裂解价差走坚,因壳牌新加坡炼厂仍关闭

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡10月5日电---亚洲重整毛利和汽油裂解价差周三达到逾两年半最高,受汽油供应吃紧提振,这源于壳牌关闭新加坡炼厂.
尚不清楚石油巨头壳牌日加工能力50万桶的Bukom Island炼厂在着火後何时重启,但交易员估计,重启整个工厂将至少需要一个月.
壳牌已继续从新加坡现货窗口接收船货,自上周三炼厂着火以来,壳牌共买入约六批船货,总计30万桶.
"目前情势取决于台塑能在多短时间内顺利扩大渣油流化催化裂解(RFCC)装置.如果一切进展顺利,亚洲供应则可实现不错的平衡,"新加坡一位交易员指出.
台塑运营着亚洲第五大炼厂,周二正在重启两座RFCC装置中的第二座,此前该装置因大火从7月底起关闭.
但石脑油遭打击,裂解价差徘徊在两个半月最低水平附近,因石化毛利持续低迷.
日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格持平,报每吨860.50美元.
11月上半月和12月上半月互换逆价差缩窄0.50美元,至每吨5.00美元,为9月28日以来最低.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌7.13美元,至每吨升水97.60美元,为7月15日触及每吨97.10美元以来最低水平.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF升1.75美元至每桶22.87美元,为7月4日触及22.61美元来最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.89美元至每桶13.58美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 860.00/861.00 860.50 0.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 93.18/93.28 93.23 0.00
10月石脑油互换NAF-1M-S 854.75/856.75 854.50 +1.25
11月石脑油互换NAF-2M-S 849.50/851.50 848.75 +1.75
97号现货汽油GL97-SIN 121.35/121.45 118.90 +2.50
95号现货汽油GL95-SIN 118.95/119.05 116.80 +2.20
92号现货汽油GL92-SIN 116.05/116.15 115.90 +0.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 22.82/22.92 21.12 +1.75
--编译 肖群英;审校 于春红
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。