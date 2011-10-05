〔国际油市〕亚洲燃料油回落,跨月价差及固定价格合约遭遇沉重卖压

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡10月5日电---亚洲燃料油市场周三回落,为近一周来首见,即期固定价格合约和12个月远期曲线上的跨月价差遭遇沉重卖压.
卖盘表明,市场人士已经能够接受固定价格水平下跌,成为新的市场短期价格区间.超过70万吨跨月价差成交,从即期10/11合约到4/5月均有交易.与此同时,超过20万吨的10月和11月合约成交.
在这些交易中,中国光汇石油连续第二日大举买入10月合约,买入规模之大令固定价格合约价格上涨,与10/11月跨月价差走势相异.
跨月价差交投正旺, 涉及范围包括在两周内将成为即期合约的11/12月合约,至4/5月.每种合约成交量都在5万吨以上,价格波动在下跌0.38美元至上涨0.25美元不等.
交易商表示,交投热络主要来自于锁定利润的炼油商,因过去四天来燃料油裂解价差处在七个月高点处,贴水收窄至每桶3美元以内.
即期固定价格合约遭遇的沉重卖压,加上原油价格走强,也令11月裂解价差走弱至每桶贴水逾3美元.0830GMT,11月布兰特原油合约LCOc1升0.95美元,收于101.72美元.
10月裂解价差走阔0.94美元,每桶较迪拜原油贴水3.19美元.11月裂解价差走弱0.88美元,报每桶贴水3.48美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 620.50 621.00 620.75 619.80 0.95 0.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 615.50 615.80 615.65 616.10 -0.45 -0.07
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 635.00 637.00 636.00 637.00 -1.00 -0.16
380CST船用燃料油升水 19.50 21.20 20.35 20.90 -0.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.30 7.60 7.45 7.25 0.20 2.76
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 8.90 9.20 9.05 10.20 -1.15 -11.27(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
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