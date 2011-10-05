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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 22:17 BJT

〔投行观点〕Wunderlich将A123 Systems评级从卖出上调为持有,目标价从3.50美元下调为3美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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