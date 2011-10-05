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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 21:52 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,投资者望获得有关提振欧洲银行业的更多线索

路透纽约10月5日电---美国股市周三开盘下跌,投资者从欧洲官员处寻觅有关支撑该地区银行计划的线索.上日股市曾上演惊天逆转,终场大幅收高.

道琼工业指数.DJI盘初跌31.03点,或0.29%,报10,777.68点;标准普尔500指数.SPX降4.52点,或0.40%,报1,119.43点.Nasdaq指数.IXIC挫眣15.95点,或0.66%,报2,388.87点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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