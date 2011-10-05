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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 21:57 BJT

〔美国热股〕AMR料承压,不过不至于立即申请破产--分析师

路透10月5日电---分析师称,美国航空母公司(AMR)AMR.N旗下的美国航空最有可能成为破产的大型美国航空公司,不过其高昂的人力成本和疲软的现金流不至于导致该公司立即申请破产.

周三盘初,AMR上涨5.86%报2.53美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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