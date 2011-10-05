〔欧洲汇市〕英镑因量化宽松预期承压,但服务业PMI意外跳涨限制跌幅

* 英国服务业PMI意外跳涨,英镑攀升

* 数据未能改变量化宽松预期

* 英镑反弹料在1.55美元水平受到限制--交易商

路透伦敦10月5日电---英镑兑美元周三缩减跌幅,此前英国公布服务业采购经理人指数(PMI)意外跳涨,但由于英国央行或将很快发布新一轮量化宽松政策提振经济的预期升温,英镑仍承受压力.

部分投资者在数据公布後削减对英镑的空头押注,但其他人则借助该货币上涨契机卖出.交易商表示,服务业PMI未能降低有关政策制定者将在近期进一步放宽货币政策的臆测.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.3%,报1.5438美元,在PMI数据公布後立刻从1.5439美元攀升至1.5474美元附近.

交易商表示在1.55美元上方有大量卖单,短期内该水平或将成为阻力位.英镑距离上月低点1.5326美元近在咫尺,若跌破该水准,英镑将跌向2010年9月初迄今低位.

"尽管服务业PMI数据(意外上涨),英国经济仍面临衰退的风险,英镑的表现正体现了这一点."渣打银行汇市分析师Steve Barrow表示.

"我们预计英国央行本周将推出500亿英镑刺激计划,这也将令英镑承压."

外汇分析师参与的路透调查显示,他们预计英镑在近期仍将承压,因第二轮量化宽松可能性日益提升.预计英镑一个月内将于1.54美元附近交投.

欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.2%,报0.8632英镑,在服务业PMI公布後一度跌至0.8590的盘中低位.欧元兑美元周二自触及的九个月低位反弹,但涨势看似将失去动能.

丹麦丹斯克银行首席分析师John Hydeskov表示,他认为英国央行将宣布下一轮宽松政策,以及欧洲央行(ECB)将保持利率不变令欧元上涨.

"当市场认识到,欧洲央行立场并没有那麽温和,以及英国央行将提供更多刺激政策时,欧元/英镑将上涨,有可能会升穿0.8700英镑水平,也有可能升向0.8800英镑."他说.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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