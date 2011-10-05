〔英国债市〕英债期货因欧洲银行业救助希望回落,关注英国央行利率决定

* 英债期货回落110个跳动点,与德债表现一致
* 有关支持欧洲银行业的承诺提振风险意愿
* 市场关注英国央行可能推出新一轮量化宽松举措
路透伦敦10月5日电---英债期货周三回落逾一个大点,之前欧洲财长同意保卫该地区银行业,在英国央行宣布利率决定一天前令风险意愿回暖.
欧洲决策者周二同意评估增强银行资产负债表以及防止爆发全面金融危机的方法,因希腊违约的机率增大.
12月英债期货FLGZ1收挫110个跳动点,报130.17,表现基本与可比德债期货一致.
欧洲股市扩大涨幅,之前美国服务业数据强于预期,提振美国经济成长的希望.
另外,MARKIT/CIPS数据显示,英国9月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9,高于8月的51.1,路透调查预估为50.5.[ID:nCN2004293]数据削弱了对英国央行周四可能推出新一轮资产购买计划的预期.
摩根大通的策略师Francis Diamond称,其他数据显示,英国第二季GDP成长不及预期,且总体疲弱的前景令英国央行很快采取行动的可能性犹存.
现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬11个基点,报2.36%.10年期英债/德债收益率差持稳在52个基点.30年期英债收益率GB30YT=RR攀升7个基点,报3.39%.
英债投资者周四还将关注欧洲央行的利率决定,这将决定公债市场的整体走走向.(完)
--编译 母红;审校 李军
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