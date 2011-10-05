〔欧元债市〕德债因银行资本重组传言回落,表现不及外围公债

* 德债回落,银行资本重组传言推高股市

* 德债可能因计划缺乏细节而反弹

* IMF将购买公债的信号扶助外围公债,尽管意大利公债评等被调降

路透伦敦10月5日电---德债期货周三回落,之前有迹象显示欧元区决策者正准备对该地区银行进行资本重组,带动受创的银行股反弹,但对德债的需求不会长期保持低迷.

欧洲财长同意保卫银行业,如果拟议的第二轮希腊救助方案不能实施,则很多银行可能面临惨重损失.而法国和比利时同意救助债务危机的首个受害者Dexia (DEXI.BR).

德债期货FGBLc1下跌逾一个大点,结算报137.06,回吐过去三日巨大涨幅的约三分之一.德国银行股反弹,引领欧洲股市.FTEU3大幅收涨逾3%.

在德债期货回落後,有关银行业资本重组的资金来自何处等更多问题需要给出答案.交易商称,今日德债跌势主要因短线投资者获利了结所致.

欧元区外围公债表现强于德债,意大利和西班牙公债因国际货币基金组织(IMF)官员的讲话而受到额外支撑.这位官员称,必要时IMF可与EFSF共同投资西班牙与意大利公债.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌幅大于可比德债,收益率差收窄12个基点,报326个基点.10年期意大利公债IT10YT=TWEB与可比德债利差收窄7个基点,报370个基点.

穆迪周二调降意大利公债评等三个级距至A2,凸现西班牙和意大利面临的持续风险.

分析师称,市场的即时反应不大,但由于穆迪也将西班牙评等置于观察名单中,周四的西班牙公债标售可能导致利差再度走阔.(完)

--编译 母红;审校 李军

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