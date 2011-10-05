〔纽约期市〕可可和阿拉比卡咖啡上涨,因欧债问题转机提振商品和股市

路透纽约/伦敦10月5日电---可可和洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三继续上涨,与全球股市和包括原油等其他商品保持同步,因欧洲各国财长同意保护银行不受主权债务危机拖累,投资者对此感到振奋.

原糖持坚,此前多空双方力量处于平衡.

"外部市场在欧元区债务问题上稍事平息,随着该地区采取行动,有关全面金融危机的担忧正在减弱."Rabobank资深商品分析师Keith Flury表示.

"投机客曾在前几周内结清头寸,不过目前他们看似认为市场存在上涨潜力,并开始回到部分商品,特别是基本面比较紧张的那些."Flury称,并指出咖啡吸引投机客买兴.

阿拉比卡咖啡期货亦追随包括股市和原油等外部市场一并上涨,同时投资者也基于图表买盘,之前现货月合约KCc1自截至今年5月完结的11个月涨势的50%费波纳奇回档技术位攀升.

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12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收高1.15美分,或0.5%,收报每磅2.2770美元.

1月罗布斯塔咖啡LRCc2下跌17美元,或0.8%,报每吨2,018美元.

ICE-12月可可期货CCZ1收涨30美元,或1.2%,报每吨2,622美元.未平仓合约持续增加,较10月4日的184,965口增加1%,并且是2008年2月迄今最高.

伦敦3月可可期货LCCH2收涨11英镑,报每吨1,743美元.

不过,由于供给充裕带来偏空前景,可可涨势受限.

ICE-3月原糖期货SBc1小涨0.11美分,或0.4%,收报每磅24.80美分.Rabobank预计第四季原糖价格料平均达到每磅24.5美分.

12月白糖期货LSUZ1收高3.50美元,或0.5%,报每吨648.40美元.(完)