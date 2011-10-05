〔金属期市〕铜价收高,受美元下跌和美国经济数据提振

* 商品全面反弹扶助铜价上涨

* 铜的下跌趋势仍在

* Codelco下调2012年欧洲铜升水

* 市场关注:周四公布的美国初请失业金数据

路透纽约/伦敦10月5日电---期铜周三收高,为六个交易日首次,受美元下跌和美国经济数据提振.

盘後交易中,铜价扩大涨幅,追随商品整体上行,路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB从周二触及的近一年低位反弹近2%.

不过铜价连续第三天低于每吨7,000美元,因宏观面压力继续拖累人气.美国银行美林预期未来数月铜价将跌至每吨5,500美元(每磅2.49美元)下方.

"今日的上涨只是下跌中的一次反弹...我们预期铜价继续下跌."HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高20美元,报每吨6,820美元,盘後交易中升穿6,900美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1涨0.25美分,报每磅3.1060美元,电子盘交易中升破3.12美元.

"我觉得下跌快结束了.(中国买家)是机会主义者,目前的铜价与未来数月和数年的铜价预估相比很便宜."Antofagasta(ANTO.L)首席执行官Marcelo Awad称.

"我觉得未来几周铜价可能涨到8,000美元.(明年)铜价将取决于整体经济."

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加9.1万人,高于分析师预期的增加7.5万人.[ID:nCN2004573]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,9月非制造业指数为53.0,预估为52.9.[ID:nEAPA50DM1]

消息人士称,全球最大的铜生产商--智利Codelco下调2012年欧洲铜升水,较今年下降近9%.

本周中国因假期休市,不过此前铜价大跌至14个月低位後中国买家并未积极买入.

"我觉得中国买家可能开始认为铜价跌至6,000美元以下时可以战略性重建库存."瑞银财富管理研究执行董事Dominic Schnider认为.

以下为1759GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 312.50 2.15 +0.69 444.70 -29.73

LME期铝 2170.00 -4.00 -0.18 2470.00 -12.15

LME期铜 6820.00 20.00 +0.29 9600.00 -28.96

LME期铅 1891.00 3.00 +0.16 2550.00 -25.84

LME期镍 18400.00 -625.00 -3.29 24750.00 -25.66

LME期锡 21100.00 105.00 +0.50 26900.00 -21.56

LME期锌 1844.00 -16.00 -0.86 2454.00 -24.86

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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