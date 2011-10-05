〔金属期市〕铜价收高,受美元下跌和美国经济数据提振

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 商品全面反弹扶助铜价上涨
* 铜的下跌趋势仍在
* Codelco下调2012年欧洲铜升水
* 市场关注:周四公布的美国初请失业金数据
路透纽约/伦敦10月5日电---期铜周三收高,为六个交易日首次,受美元下跌和美国经济数据提振.
盘後交易中,铜价扩大涨幅,追随商品整体上行,路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB从周二触及的近一年低位反弹近2%.
不过铜价连续第三天低于每吨7,000美元,因宏观面压力继续拖累人气.美国银行美林预期未来数月铜价将跌至每吨5,500美元(每磅2.49美元)下方.
"今日的上涨只是下跌中的一次反弹...我们预期铜价继续下跌."HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston称.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高20美元,报每吨6,820美元,盘後交易中升穿6,900美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1涨0.25美分,报每磅3.1060美元,电子盘交易中升破3.12美元.
"我觉得下跌快结束了.(中国买家)是机会主义者,目前的铜价与未来数月和数年的铜价预估相比很便宜."Antofagasta(ANTO.L)首席执行官Marcelo Awad称.
"我觉得未来几周铜价可能涨到8,000美元.(明年)铜价将取决于整体经济."
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加9.1万人,高于分析师预期的增加7.5万人.[ID:nCN2004573]
美国供应管理协会(ISM)周三公布,9月非制造业指数为53.0,预估为52.9.[ID:nEAPA50DM1]
消息人士称,全球最大的铜生产商--智利Codelco下调2012年欧洲铜升水,较今年下降近9%.
本周中国因假期休市,不过此前铜价大跌至14个月低位後中国买家并未积极买入.
"我觉得中国买家可能开始认为铜价跌至6,000美元以下时可以战略性重建库存."瑞银财富管理研究执行董事Dominic Schnider认为.
以下为1759GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 312.50 2.15 +0.69 444.70 -29.73
LME期铝 2170.00 -4.00 -0.18 2470.00 -12.15
LME期铜 6820.00 20.00 +0.29 9600.00 -28.96
LME期铅 1891.00 3.00 +0.16 2550.00 -25.84
LME期镍 18400.00 -625.00 -3.29 24750.00 -25.66
LME期锡 21100.00 105.00 +0.50 26900.00 -21.56
LME期锌 1844.00 -16.00 -0.86 2454.00 -24.86
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李富强;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。