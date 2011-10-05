〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货劲扬3.5%,受助于美元走软和空头回补

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥10月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三劲扬,指标合约录得逾两个月最大单日百分比涨幅,交易商称,受助于对全球经济的担忧缓解.
空头回补和美元走软进一步助推价格涨势.
欧洲财长同意保护其银行业不受该地区债务危机影响,令投资者不安有所缓解.近几周,全球经济的不确定性促使投资者规避风险资产.
CBOT近月小麦合约Wc1劲扬3.5%,为8月2日攀升6.1%以来最大单日涨幅,成交清淡.
埃及内阁称,该国有280万吨的小麦库存,足够维持四个月.
预计美国大平原南部未来几天天气干燥,但报告称周五和周末将出现降雨,对近期播种作物生长有利.
12月小麦期货WZ1收高21-1/4美分,报6.25-1/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为66,258口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类