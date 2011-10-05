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市场报道 | 2011年 10月 6日 星期四 04:47 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货劲扬3.5%,受助于美元走软和空头回补

路透芝加哥10月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三劲扬,指标合约录得逾两个月最大单日百分比涨幅,交易商称,受助于对全球经济的担忧缓解.

空头回补和美元走软进一步助推价格涨势.

欧洲财长同意保护其银行业不受该地区债务危机影响,令投资者不安有所缓解.近几周,全球经济的不确定性促使投资者规避风险资产.

CBOT近月小麦合约Wc1劲扬3.5%,为8月2日攀升6.1%以来最大单日涨幅,成交清淡.

埃及内阁称,该国有280万吨的小麦库存,足够维持四个月.

预计美国大平原南部未来几天天气干燥,但报告称周五和周末将出现降雨,对近期播种作物生长有利.

12月小麦期货WZ1收高21-1/4美分,报6.25-1/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为66,258口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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