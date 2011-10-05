〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大涨,因空头回补和Informa产量预估利好

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三大涨3%,为近两个月来较大涨幅,交易商称玉米因现货价格本周跌至九个半月低位後,出现技术性买盘,其中包括空头回补.
Informa Economics利多产量预估亦提供支撑.Informa将2011年美国玉米产量预估从之前的每英亩151.0蒲式耳下调至149.5蒲式耳.该机构还称美国玉米产量将达到125.19亿蒲式耳.
美元回落,同时政府数据显示美国原油库存大幅下降,原油期货上涨约5%也推涨玉米.
市场认为玉米处于超卖,并应出现反弹.12月合约CZ1的九日相对强弱指标在开盘前报16,深陷技术性超卖区间0-30.
盘中交投清淡,玉米期货成交量较30日均值减少约15%.
美国中西部多数地区天气仍有利收获,这对谷物市场不利.预计未来一周东部玉米种植带气候条件将良好,而西部地区周六将迎来暴风雨.
孟山都(Monsanto)(MON.N)公布营收高于预期,重要性盖过了有关该公司旗下抗农达(孟山都转基因技术)业务部门面临监管调查,故需重述此前财务报表的消息.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高17-3/4,报每蒲式耳6.05-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为230,353口.
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--编译 洪曦;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类