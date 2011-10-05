〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大涨,因空头回补和Informa产量预估利好

路透芝加哥10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三大涨3%,为近两个月来较大涨幅,交易商称玉米因现货价格本周跌至九个半月低位後,出现技术性买盘,其中包括空头回补.

Informa Economics利多产量预估亦提供支撑.Informa将2011年美国玉米产量预估从之前的每英亩151.0蒲式耳下调至149.5蒲式耳.该机构还称美国玉米产量将达到125.19亿蒲式耳.

美元回落,同时政府数据显示美国原油库存大幅下降,原油期货上涨约5%也推涨玉米.

市场认为玉米处于超卖,并应出现反弹.12月合约CZ1的九日相对强弱指标在开盘前报16,深陷技术性超卖区间0-30.

盘中交投清淡,玉米期货成交量较30日均值减少约15%.

美国中西部多数地区天气仍有利收获,这对谷物市场不利.预计未来一周东部玉米种植带气候条件将良好,而西部地区周六将迎来暴风雨.

孟山都(Monsanto)(MON.N)公布营收高于预期,重要性盖过了有关该公司旗下抗农达(孟山都转基因技术)业务部门面临监管调查,故需重述此前财务报表的消息.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高17-3/4,报每蒲式耳6.05-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为230,353口.

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