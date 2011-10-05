〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,上日大跌後投资者进行空头回补

路透芝加哥10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高0.3%,交易商表示市场在周二跌至近一年低位後,出现轻度空头回补.

美元回落、同时政府数据显示美国原油库存大幅下降,原油期货上涨约5%亦推涨大豆.

市场认为大豆处于超卖,并应出现反弹.12月合约CZ1的九日相对强弱指标在开盘前报10,符合技术性超卖区间0-30.

Informa将2011年美国玉米产量预估从之前的每英亩41.5蒲式耳上调至41.8蒲式耳,限制大豆涨势.该机构还称美国玉米产量将达到30.87亿蒲式耳.

大豆期货成交量为近19.4万口,与30日均值一致.

美国中西部多数地区天气仍有利收获,对市场不利并限制涨幅.预计未来一周中西部靠东地区气候条件将良好,而西部地区周六将迎来暴风雨.

豆粕期货追随大豆收高.豆粕10月期货交割总量为255口.

豆油期货受大豆和原油带动收高.

豆油10月期货交割总量为646口.全球最大油籽加工商邦基占250口.

11月大豆期货SX1收高5-1/2美分,报每蒲式耳11.65-1/2美元.10月豆油合约BOc1涨0.21美元,收报每磅49美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1上涨3.2美元,报每短吨301.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为204,395口,豆油为84,236口,豆粕为62,831口.(完)

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