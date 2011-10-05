〔纽约期市〕ICE期棉连续第三日收涨,受助于投机和贸易买盘

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约10月5日电---期棉周三连续第三日收涨,分析师称,受助于投机和贸易买盘,市场受到其他商品市场反弹鼓舞.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高0.43美分,报每磅1.023美元,盘中交易区间为1.0127-1.03美元,今日区间在昨日0.9865-1.0321美元的区间内.
过去七个交易日市场陷于0.98-1.0321美元的区间内.
汤森路透初步数据显示,周三成交量为近8,300口,较30日均值低约三分之一.
交易商称,如果12月期棉合约能收在50日移动均线切入位1.0445美元之上,然後升穿直至1.09美元的多个阻力位,市场可能有足够的动能升至1.10美元之上,之後可能触及1.15美元水平.
亚特兰大棉花经纪公司Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson和其他交易商表示,尽管棉花价格目前在1美元之上,但棉纺厂需求看似将在价格跌至0.98美元时出现.
分析师称,市场还担忧美国和巴基斯坦的棉花供应可能少于最初的预期,因这两国分别遭受乾旱和洪水的袭击.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月4日,棉花市场未平仓合约为151,858口,10月3日为150,881口.周二棉花期货成交量为23,740口,上一交易日为17,773口.(完)
--编译 母红;审校 李军
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类