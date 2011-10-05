〔纽约期市〕ICE期棉连续第三日收涨,受助于投机和贸易买盘

路透纽约10月5日电---期棉周三连续第三日收涨,分析师称,受助于投机和贸易买盘,市场受到其他商品市场反弹鼓舞.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高0.43美分,报每磅1.023美元,盘中交易区间为1.0127-1.03美元,今日区间在昨日0.9865-1.0321美元的区间内.

过去七个交易日市场陷于0.98-1.0321美元的区间内.

汤森路透初步数据显示,周三成交量为近8,300口,较30日均值低约三分之一.

交易商称,如果12月期棉合约能收在50日移动均线切入位1.0445美元之上,然後升穿直至1.09美元的多个阻力位,市场可能有足够的动能升至1.10美元之上,之後可能触及1.15美元水平.

亚特兰大棉花经纪公司Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson和其他交易商表示,尽管棉花价格目前在1美元之上,但棉纺厂需求看似将在价格跌至0.98美元时出现.

分析师称,市场还担忧美国和巴基斯坦的棉花供应可能少于最初的预期,因这两国分别遭受乾旱和洪水的袭击.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月4日,棉花市场未平仓合约为151,858口,10月3日为150,881口.周二棉花期货成交量为23,740口,上一交易日为17,773口.(完)