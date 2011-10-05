〔全球金市〕金价升1%,受股市和商品上涨提振

* 股市和商品上涨提振买盘

* 早盘金价一度跌破每盎司1,600美元,随後反弹

* 贵金属仍可能出现波动

* 市场关注:周五公布的美国非农就业数据

路透纽约/伦敦10月5日电---金价周三上涨1%,成交清淡,波动较大,受股市和商品上涨提振,不过交易商表示,黄金与动荡的股市的联动性可能导致更多卖盘.

金价午後走高受益于美国股市上涨和美元下跌,因有迹象显示欧洲领导人加快支撑银行业的进程,试图解决债务危机.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加9.1万人,高于分析师预期的增加7.5万人.[ID:nCN2004573]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,9月非制造业指数为53.0,预估为52.9.[ID:nEAPA50DM1]

"看起来金价终于持稳,因全球股市停止下跌,不过情况很快可能发生改变."Integrated Brokerage Services资深交易员Frank McGhee称.

1919GMT,现货金XAU=升1%,报每盎司1,636.79美元,日内一度跌破1,600美元.

今年黄金和标准普尔500指数的联动性飘忽不定.25日基于对数的联动性为负0.3,暗示黄金和股市呈弱负联动.(浏览图表请点选r.reuters.com/sef34s)

"当黄金与股市的相关性由负相关转为正相关,意味着市场担忧短期内黄金涨幅可能过大."期货经纪商MF Global资深市场分析师Adam Klopfenstein认为.

美国12月黄金期货GCZ1收高25.60美元,报每盎司1,641.60美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)期金成交量约为正常水平的一半,因交易商预期更大的波动.

原油和农产品上涨提振商品全线走高,支撑金价.

"美元承压是今日金价上涨的部分原因."期货经纪商Vision Financial Markets金属交易主管David Meger表示.

独立投资者Dennis Gartman指出,周二金价跌破每盎司1,600美元严重伤害投资者人气.

"我担忧平仓还未结束.我担心有一到两家甚至更多对冲基金将被迫平掉其黄金仓位."Gartman称.

德国商业银行在报告中写道,尽管金价从纪录高位回落20%,黄金上市交易基金(ETF)并未出现大量资金外流,暗示大跌跟ETF投资者关系不大.

欧洲债务危机可能得到解决的乐观情绪打压美元连续第二天下跌,提振金价.

U.S. Global Investors首席投资官Frank Holmes称,黄金料将上涨,因之前的正常回调主要受美元上涨影响.

现货银XAG=上涨1.1%,报每盎司30.24美元,盘中一度大跌5%至28.40美元.

现货铂金XPT=收高1.3%,报每盎司1,482.99美元.现货钯金XPD=升3.5%,报每盎司568.97美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1641.60 25.60 1.6 1596.60 1648.90 143,414

COMEX白银期货 SIZ1 30.352 0.513 1.7 28.435 30.640 42,243

COMEX铂金期货 PLF2 1482.90 14.30 1.0 1434.50 1496.20 9,832

COMEX钯金期货 PAZ1 570.35 6.20 1.1 535.00 579.05 4,484

现货金 XAU= 1636.79 16.87 1.0 1597.95 1646.20

现货银 XAG= 30.240 0.330 1.1 28.450 30.600

现货铂金 XPT= 1482.99 18.49 1.3 1435.50 1488.49

现货钯金 XPD= 568.97 19.27 3.5 538.25 574.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=