〔美国债市〕美国公债价格走低,欧洲考虑增强银行业削弱避险需求

* IMF可能购买意大利和西班牙公债-官员

* 欧洲考虑在救助Dexia後增强银行业

* 美国就业和服务业数据强于预期,刺激公债卖盘

路透纽约10月5日电---美国公债价格周三连续第二日回落,在国际货币基金组织(IMF)称可能投资欧元区公债後投资者削减避险公债头寸,以及交易商押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多刺激举措.

有关欧洲债务危机将不会演变成全球性危机的新希望令风险意愿改善,引发公债卖盘.

"市场在避险和冒险之间来回摇摆--目前风险意愿占上风,我们对欧洲决策者已掌控局面且将实施适合的解决方案感到宽慰,"纽约The Williams Capital Group的固定收益证券销售和交易部主管David Coard表示.

国际货币基金组织(IMF)欧洲部主管Antonio Borges表示,若有必要,IMF可与欧洲金融稳定机构(EFSF)一道在二级或一级市场投资西班牙或意大利债券,以帮助改善投资者对公债的信心.[ID:nCN2004435]

在救助法国-比利时金融服务集团Dexia (DEXI.BR)後,欧洲财长正考虑保卫银行业,因对希腊是否会获得更多援助并避免主权债违约的忧虑升温.希腊违约将波及全球金融系统.

美联储主席贝南克周二承诺,美联储准备采取更多行动扶助经济.贝南克的国会证词引发市场臆测,美联储可能以第三轮直接购买公债(也称作QE3)的方式向银行系统注入更多资金.

"这将令收益率曲线趋陡,"BMO Capital Markets驻芝加哥的固定收益策略师Dmitri Delis在谈到QE3可能性时表示,"其中部分现金将流入股市,商品和其他风险资产.将构成通胀压力."

投资者和交易商还减持公债头寸,以便在近期上扬以及遭遇技术阻力後锁定获利部分分析师认为市场超买.

指标10年期公债US10YT=RR价格回落20/32,收益率报1.89%,周二尾盘为1.83%.对欧洲债务危机和对美国经济成长停滞不前的担忧推动指标公债收益率在上月底跌至1.67%,为至少60年来最低.

"公债显然估值过高.一旦价格过高,市场有抛售的从众心理,"斯坦福Gleacher & Co的利率部联席主管Russ Certo表示.

分析师称,数据显示,美国民间就业岗位增加,且美国服务业活动降幅不及预期,缓解了对美国经济的悲观情绪,公债抛售跌势加剧.

不过,但较之周二稍早将30年期公债收益率推至2009年1月以来最低的公债避险潮,今日价格回落幅度温和.

在交易商臆测将推出新一轮全面量化宽松举措的同时,美联储实施第三轮规模为4,000亿美元的购债计划,即卖短债买长债操作,以压低抵押贷款利率和其他较长期借贷成本.

美联储周三购买13.7亿美元的通膨保值公债,周四将出售80-90亿美元2012年1月-7月到期的公债,为此次操作中首次出售公债.

30年期公债US30YT=RR价格回落1-7/32,收益率报2.86%,周二尾盘报2.81%.

-----------------------2001GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (持平) 0.259

五年期公债US5YT=RR 100-7/32 (- 8/32) 0.953

10年期公债US10YT=RR 102-3/32 (-22/32) 1.891

30年期公债US30YT=RR 117-27/32 (-1-10/32) 2.858 (完)

--编译 母红;审校 李军

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