〔纽约汇市〕欧元兑大多数货币走高,欧洲央行明日将公布政策决定

* 摩根大通预期周四欧洲央行降息50个基点

路透纽约10月5日电---欧元兑大多数货币周三上涨,兑美元持稳,因德国称救助基金可以用来对面临困境的银行进行资本重组,引发债务危机可能得到解决的乐观预期;周四欧洲央行将召开政策会议.