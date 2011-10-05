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市场报道 | 2011年 10月 6日 星期四 05:32 BJT

〔纽约汇市〕欧元兑大多数货币走高,欧洲央行明日将公布政策决定

* 梅克尔称救助基金可以用来帮助银行

* 市场预期欧元区利率保持不变

* 摩根大通预期周四欧洲央行降息50个基点

路透纽约10月5日电---欧元兑大多数货币周三上涨,兑美元持稳,因德国称救助基金可以用来对面临困境的银行进行资本重组,引发债务危机可能得到解决的乐观预期;周四欧洲央行将召开政策会议.

德国总理梅克尔称,德国准备好帮助该国的银行,并进一步增加使用欧洲金融稳定机构(EFSF)帮助欧元区银行系统的可能性.

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