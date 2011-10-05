〔美国股市〕连续第二日上涨,材料和能源类股引领大盘

* 市场延续周二涨势,尾盘动能增强

* 欧洲官员称准备支持银行业

* 雅虎和RIM均受收购传言带动大涨

* 道指上涨1.2%,标普500涨1.8%,Nasdaq上扬2.3%

路透纽约10月5日电---美国股市周三连续第二天上涨,因商品价格上涨令投资者买入材料和能源类股,同时在科技类股连续遭受数日卖盘後,投资人亦入场购买.

美国股市在下跌後持续反弹,此前标准普尔500指数一度跌入熊市区域.股市在周二出现较大逆转,标准普尔500指数在交易最後一小时大涨4%,令卖空者损失惨重.

Nasdaq 100科技股指数.NDXT跳涨3.7%.过去两个交易日来大涨了7.3%.

雅虎上涨10.1%至15.92美元,涨幅在科技类股中居首,此前路透报导称微软(MSFT.O)正考虑收购该公司.

"许多人将科技股视为具良好成长潜力的板块,"Empire Executions主席Peter Costa表示.

交易员指出标准普尔500指数周二突破关键的1,100点关口後,存在相对强势.这促使卖空者锁定获利,并抑制了整体卖压.

经济数据显示美国服务业9月成长稳定,民间就业岗位亦增加,暗示经济并未滑向衰退.

"今天上午的数据还不错...足以推助市场."Costa说.

包括原油和铜等商品价格跳涨,提振材料和能源类股.

道琼工业指数.DJI收涨131.24点,或1.21%,报10,939.95;标准普尔500指数.SPX上扬20.08点,或1.79%,报1,144.03点.Nasdaq指数.IXIC大涨55.69点,或2.32%,报2,460.51点.

股市周三涨势令标普500指数临近两个月前交投区间的低端,因欧洲债务问题仍未解决.多数市场人士预计希腊可能被迫重组债务.

欧洲各国财长同意对银行业提供保护,如果希腊无法获得第二轮救助资金,这些银行中的大多数料将蒙受巨额亏损,此前法国和比利时同意救助债务危机的首个受害者Dexia(DEXI.BR).

Research in MotionRIMM.O大涨12.4%,报23.60美元,因有传言称该公司料将被收购.

美国服务业在9月实现扩张,小幅优于路透调查预估.9月ADP民间就业人数增加9.1万人,在周五劳工部发布非农就业报告前为市场增添乐观情绪.[ID:nCN2004573]

美国原油期货CLc1终止三日连跌并大涨逾5%,铜价CMCU3上扬1.7%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约97亿股,高于今年日均值80亿股.

纽约证交所涨跌股数比约为11:4,Nasdaq市场涨跌股数比约为9:4.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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