〔美国股市〕ADR攀升,矿业和能源股上扬

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约10月5日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周三大幅上扬,受助于矿业和能源股受油价和金属价格上涨提振.
巴西矿商Vale (VALE.N)劲扬3.9%,报22.85美元.必和必拓(BHP.N)攀升3.5%,报69.36美元.AngloGold Ashanti Ltd (AU.N)收涨3.9%,报41.76美元.
油股中,中石油(PTR.N)跳升3.3%,报120.61美元.法国的道达尔(TOT.N)上扬1.6%,报44.82美元.BP (BP.N)收涨3.6%,报36.70美元.
美国原油期货结束三日连跌收涨逾5%,受助于原油库存意外大降.
金价上扬,受美股劲扬和美元走软推动.美国股市大幅收涨,标普500指数.SPX收高1.8%.
加拿大ADR总体表现强劲,Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.N)急升7.7%,报29.54美元.加拿大丰业银行(BNS.N)跳涨5.1%,报49.91美元.
欧洲银行ADR中,巴克莱(BCS.N)攀升4.1%,报9.86美元.德意志银行(DB.N)跳涨4.3%,报35.93美元.
欧洲财长同意保卫银行业,如果拟议的第二轮希腊救助方案不能实施,则很多银行可能面临惨重损失.而法国和比利时同意救助债务危机的首个受害者Dexia (DEXI.BR).
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬1.64%.
纽约梅陇银行欧洲ADR指数.BKEUR升1.7%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收涨1.4%;拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬1.9%.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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