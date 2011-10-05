〔货币市场〕纽约联储增加初级交易商的举措料有助提高市场流动性

路透纽约10月5日电---分析师周三表示,纽约联邦储备银行本周指定两家加拿大银行为初级交易商,恰逢利率市场急需获得流动性的关键时刻.

分析师认为,增加初级交易商数量将有助于美国公债市场和其他短期利率市场保持流动性;而在法国银行业者仍在欧元区债务危机中苦苦挣扎之际,此举显得尤为至关重要.

法国兴业银行(SOGN.PA)和巴黎银行(BNPP.PA)最近面临困境.他们和另外几家欧洲银行不得不支付更高成本以获得美元资金.二者股价均大跌,并被迫安排资产出售以筹资.这两家银行旗下的证券公司均为美国初级交易商.

与之形成对比的是,新成为初级交易商的蒙特利尔银行(BMO.TO)与Bank of Nova Scotia(BNS.TO)至少暂时无虞.

"我认为把加拿大银行业者纳入初级交易商之列的做法对市场有利,因为他们的经营环境更加稳定,他们身边并没有发生危机."Guggenheim证券的主管Marty Mosby称.

纽约联储银行不愿置评.

多方面因素令货币市场承压.汤森路透旗下IFR的分析师Roseanne Briggen表示,回购利率周三上升,不过美国国库券作为回购抵押品的需求依然旺盛.

Briggen说,初级交易商数目减少将降低回购市场和公债市场的流动性.

"如果成为一家初级交易商,回购业务规模就会更大,从而增加一些流动性.你就会更多地参与到资金标售中.所有事情都是围绕着流动性展开,这就是交易商所做的事情,流动性越多越好."她说.

但这并不意味着纽约联储银行因为担心法国银行业者而匆忙批准两家加拿大银行为初级交易商,.

"要成为初级交易商至少需要12到24个月的时间,因为美联储市场部门要花很长时间才能熟悉新的公司."Allen & Overy合伙人Douglas Landy表示.他曾担任纽约联储银行的律师."新人还要经历众多测试."

不过他也表示,即便纽约联储银行的审批时间长短可能没有改变,但增加初级交易商仍是聪明之举.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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