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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--10月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月5日(三)

2350 - 资本流动数据

10月6日(四)

-- - 日本央行开始为期两天的政策会议

-- - 执政党与反对党高级官员讨论支持重建项目的追加预算

0100 - 前日本民主党干事长小泽一郎的政治献金案开始审判

0300 - 反对党大家的党(Your Party)党首渡边喜美召开记者会

企业面:

0430 - FamilyMart(8028.T)公布第二季业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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