〔美国债市〕消费者破产申请数量下降,提振ABS市场表现

IFR纽约10月5日电---根据标准普尔周三公布的报告,美国2011年消费者破产申请总数将明显低于2010年,因此消费者有资产担保的证券(ABS)将继续呈现改善.

标准普尔分析师称,信用卡核销和汽车贷款损失情况今年也一直在改善.

来自美国破产协会(American Bankruptcy Institute)的数据显示,9月消费者破产申请宗数较上年同期下降16.7%,为连续第九个月较上年同期下降,较8月亦降4.3%.

标普写道,该数据表明,尽管就业情况疲弱,但消费者财务状况和偿债比率继续改善.

"申请破产宗数下降的趋势反映了消费者继续控制支出和家庭债务,并削减消费信贷,"美国破产协会理事Samuel Gerdano说.

此外,标普指出,9月汽车ABS发行情况良好,随後汽车销售颇为强劲.

汽车公司公布,9月汽车销售量为1,310万辆,较8月的1,210万辆增加8%,较上年同期的1,170万辆增加12%.

国内汽车销售增长7%达到1,000万辆,通用汽车,克莱斯勒和福特均公布销量上升.标普称,9月进口的日本汽车销售亦出现增长.

本周美国只有三宗交易,英国则有两笔以美元计价的发债.

摩根大通,德意志银行和西班牙国际银行今日下午为7.5亿美元Santander Drive Auto (SDART) 2011-4债券发行确定发行定价指导区间.该项发债以次优零售汽车资产作为支持.

该笔评级为AAA的一年期ABS定价为EDSF上浮75至80基点.

巴克莱,巴黎银行和苏格兰皇家银行(RBS)亦公布5.75亿美元Ford Credit Floorplan Master Owner Trust (FORDF) 2011-2期发债的定价指导区间.

其中两年期部分规模为5亿美元,商谈的定价为EDSF上浮70基点左右.

一笔由美国银行,巴克莱,摩根大通和瑞银集团担任联合协办行和额度分配行的英国优质RMBS今日开始推广,该笔债券名为Silverstone Master Issuer 2011-1.发行分两部分,分别以美元和英镑计价.

该笔发债将以英国优质住宅抵押贷款作为担保.预计定价在下周一完成.(完)

--编译 郑茵;审校

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