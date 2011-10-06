《美债周四展望》交投或将清淡,静待美国9月非农就业报告

* 公债走势系于市场对风险的看法

* 股市若进一步上涨将拖累美债价格

* 美国非农就业报告公布在即,今日交投料将清淡

* 上周初请失业金人数料从39.1万人增至41万人

路透纽约10月5日电---周四美国公债市场交投可能受抑,因投资者等待周五将要公布的9月就业报告.该报告可能有助于明确债券市场未来一个月的走向.

一些分析师认为,若9月就业增长高于预期,则风险较低的美债有可能处于守势,而股市等风险较高的资产将会受到青睐.路透调查结果显示,预计9月非农就业岗位料增加6万个,其中民间部门增幅可达10万.

"公债收益率很低,因为投资者认为这个世界快要完蛋了."三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey表示,"只要有证据能证明现在并非世界末日,就会推高公债收益率."

"民间部门就业岗位增长若超过10万,会让衰退担忧至少再向後推一个月,"他补充说.

尽管如此,公债收益率却很难长时间停留在高位,"除非欧洲采取必要举措,平息欧元区解体这一最严重的市场忧虑,"Rupkey表示.

反之,若9月就业情况不及预期,美国公债价格可能上扬而收益率下跌.但收益率能否跌破近期低位还不能肯定.

指标10年期美国公债收益率已经低于2%,"市场已经在消化经济面的大量坏消息."Rupkey表示.

他认为,这一次即便就业数据很糟,10年期公债收益率要跌破1.67%这一极端水准恐怕也很难.该水准是在美联储警告经济下行风险严重的几天后触及的低点,Rupkey表示,这一收益率可能代表了公债市场"在一段时期内难以逾越的水准".

然而,对市场来说始终不变的是波动,因为"信心不够坚定",Payden & Rygel主管Jim Sarni表示.该公司掌管的固定收益资产将近600亿美元.

他认为,美联储在最近一次政策会议上明确使用负面语气,令风险资产受到打压.这让公债市场"跃跃欲试,希望价格再上一个台阶,只是不知道这个台阶究竟有多高".

他表示,若要避免10年期公债收益率向2%水准回升,持续的忧虑,不确定性,或者某种特定的触发因素是必不可少的.

这样一来,市场焦点就集中到了就业形势上.就业领域需要出现一些明确的改善迹象,才能改变公债市场较长期的走向.

Sarni表示,其他可能主导市场的因素还包括,11月底"超级委员会"预算谈判结果以及明年的总统选举."欧元区的问题也不会有十分轻松的解决办法."他补充说.

"我们需要系好安全带,因为从现在到2012年的11月,市场将会大起大落."他说.

不过,即便经济表现疲弱,也还是在成长,因此投资者还是有机会的.

"现金充裕的企业获利情况将会不错,目前可以买进收益率比以前高得多的这些企业债券,"他说.

在固定收益方面,Prudential Fixed Income首席投资分析师Robert Tipp偏好结构性产品"较高的收益率",同时也看好投资级和高收益债券以及中等市政债.

"我们承认存在下行风险,但我对美国经济成长的基本看法是:温和成长,但无论如何还是在成长,"他说.

目前货币市场的利率几近为零,股市让人紧张不安,在这样的环境下,"我们认为(债券市场)有很多机会,可以让机构和个人投资者都获得一定的收益,同时却不必面对其他一些市场那样的波动性."(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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