〔EIA库存周报〕美国上周原油库存因进口大减而骤降,油品库存亦下滑

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/30/11 较上周 较上年 09/30/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 344.2 -3.1 -21.9 336.3 -4.7 -24.7
馏分油 155.0 -2.0 -11.4 156.9 -0.7 -15.5
汽油 212.4 -5.0 -14.3 213.7 -1.1 -6.2
取暖油 39.8 -0.7 -10.8 40.1 -0.7 -12.0
新配方(RFG)汽油 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.4
煤油型航空燃料 46.4 0.7 -0.1 46.4 0.9 -0.8
原油日加工量 14.4 -0.2 0.4 15.1 -0.1 1.0
炼厂产能利用率(%)84.9 -1.0 3.3 87.7 -0.1 4.6
油品供应
(四周移动平均) -----------------19.0 -0.1 -0.2
* 原油库存减少468万桶
* 汽油库存下降114万桶
* 馏分油库存下滑74.4万桶
* 炼厂产能利用率下降0.1个百分点
* 库欣库存降至近19个月最低
路透10月5日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存意外下降,因进口减少;油品库存亦下滑.
EIA公布,9月30日止当周美国原油库存下降468万桶,至3.3628亿桶.路透调查访问的分析师平均预期,原油库存增加190万桶.
原油日进口量减少100万桶,至866万桶.
"EIA报告明显对市场利多,进口大减导致了库存骤降."Excel Futures总裁Mark Waggoner.
EIA报告称,汽油库存下滑114万桶,至2.1373亿桶,分析师原先预期为增加110万桶.过去四周平均汽油需求较上年同期下降1.7%.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周减少74.4万桶,至1.5693亿桶,分析师平均预估为减少30万桶.
而纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地--库欣的库存减少83.1万桶,至3,009万桶,为2010年3月12日以来最低水准.
炼厂产能利用率下降0.1个百分点,至87.7%.
美国石油协会(API)周二发布的报告则显示,上周美国原油库存降低310万桶,汽油库存下降500万桶,馏分油库存减少200万桶.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类