版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 6日 星期四 07:23 BJT

〔EIA库存周报〕美国上周原油库存因进口大减而骤降,油品库存亦下滑

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/30/11 较上周 较上年 09/30/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 344.2 -3.1 -21.9 336.3 -4.7 -24.7

馏分油 155.0 -2.0 -11.4 156.9 -0.7 -15.5

汽油 212.4 -5.0 -14.3 213.7 -1.1 -6.2

取暖油 39.8 -0.7 -10.8 40.1 -0.7 -12.0

新配方(RFG)汽油 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.4

煤油型航空燃料 46.4 0.7 -0.1 46.4 0.9 -0.8

原油日加工量 14.4 -0.2 0.4 15.1 -0.1 1.0

炼厂产能利用率(%)84.9 -1.0 3.3 87.7 -0.1 4.6

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.0 -0.1 -0.2

* 原油库存减少468万桶

* 汽油库存下降114万桶

* 馏分油库存下滑74.4万桶

* 炼厂产能利用率下降0.1个百分点

* 库欣库存降至近19个月最低

路透10月5日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存意外下降,因进口减少;油品库存亦下滑.

EIA公布,9月30日止当周美国原油库存下降468万桶,至3.3628亿桶.路透调查访问的分析师平均预期,原油库存增加190万桶.

原油日进口量减少100万桶,至866万桶.

"EIA报告明显对市场利多,进口大减导致了库存骤降."Excel Futures总裁Mark Waggoner.

EIA报告称,汽油库存下滑114万桶,至2.1373亿桶,分析师原先预期为增加110万桶.过去四周平均汽油需求较上年同期下降1.7%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周减少74.4万桶,至1.5693亿桶,分析师平均预估为减少30万桶.

而纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地--库欣的库存减少83.1万桶,至3,009万桶,为2010年3月12日以来最低水准.

炼厂产能利用率下降0.1个百分点,至87.7%.

美国石油协会(API)周二发布的报告则显示,上周美国原油库存降低310万桶,汽油库存下降500万桶,馏分油库存减少200万桶.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐