《美国重要政经日程》--10月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 财长盖特纳就提交给国会的金融稳定监管委员会年度报告,在参议院金融委员会作证.

1500 - 财政部周度例行宣布标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售三年期、10年期与30年期公债标售.