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宏观经济 | 2011年 10月 6日 星期四 07:09 BJT

《美国重要政经日程》--10月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 农业部公布一周出口销售报告.

1400 - 房贷美发布一周美国抵押贷款利率.

1400 - 财长盖特纳就提交给国会的金融稳定监管委员会年度报告,在参议院金融委员会作证.

1430 - 能源资料协会(EIA)发布一周美国地下天然气库存报告.

1500 - 财政部周度例行宣布标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售三年期、10年期与30年期公债标售.

1530 - 财政部标售五天期现金管理票据.

1800 - 财长盖特纳就提交给国会的金融稳定监管委员会年度报告,在众议院金融服务委员会作证.

2000 - 农业部发布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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