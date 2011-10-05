(重温稿)《情景推测》英国央行进一步宽松货币政策的可能选项

路透伦敦9月30日电---英国央行的10月货币政策委员会(MPC)会议可能会认真考量推出第二轮量化宽松措施,因为经济前景迅速恶化且关于欧元区主权债务违约的担忧日增.

路透调查的多数分析师认为,英国央行在10月6日召开会议时重启量化宽松计划的机率为40%,但晚些时候再重启该计划的机率更高达75%.一个月以前的调查结果显示,当时预期有三分之一的机率采取量化宽松举措.浏览详细报导,请点击[ID:nCN1994493].

英国央行9月会议记录显示,多数决策官员认为,过去一个月的种种压力,增强了"立即"重返量化宽松政策的理由.如果经济情况不出现改善,一些委员准备支持采取更多量化宽松措施.浏览详细报导,请点击[ID:nCT0402328].

以下为英国央行若决定采行更为宽松的货币政策,有可能采取的措施:

**透过购买英国公债来实行量化宽松**

做法:通过印新钞,来扩大现行政策,购买存续期至少三年以上的英国政府公债.

优点:经历过先前的2,000亿英镑买债措施後,英国央行和市场均对此项政策的执行方式相当熟悉.由于要购买公债的数额巨大,可以迅速产生有力的政策刺激.据英国央行表示,这项政策已协助降低了英国公债收益率(殖利率),可能也协助舒缓了金融市场紧张的症状,如商业贷款风险溢价等.

决策者断定,购买资产是9月货币政策委员会会议上讨论的若干可选方案中的最佳方案.

缺点:两年期英债收益率仅略高于英国央行的0.5%准备金利率,两年期之後一直到30年期的公债收益率则处于或接近历史低点,这会限制了量化宽松可带来的进一步涨势.此外,最具下滑潜力的中长期英国公债收益率,对英国放款利率的影响力,不如30年期美国公债对美国利率的影响来得大,因为多数英国企业和家庭借款期间都较短.况且,即使借款成本降低了,也不能保证企业会想投资或者消费者会想借钱.

若这措施造成英镑走弱,通货膨胀升高可能会进一步打击消费者需求,而部分分析师也担心,量化宽松也缺乏2009年帮助提振信心时的冲击效应.

英国央行选择此措施的可能性:高

参看英国公债购买措施相关图表,请点击(r.reuters.com/xev47n)

**量化宽松及购买其它金融资产**

做法:扩大量化宽松购买的资产范围,纳入其它金融市场资产,如企业债券、商业票据、抵押支持证券或指数挂钩政府公债.

优点:与购买公债不同,大型企业债券和商业票据可以绕过银行,直接降低企业的借款成本.

购买指数挂钩公债亦可以确保传统公债的投资者不会简单地将所持公债转换成通胀保值债券,而相反去购买风险较高的资产.

缺点:与其它多数七国集团(G7)国家相比,英国企业债券与商业票据市场规模较小,而且流动性差,可能使英国央行成为该市场中的主要价格决定者.购买这些资产可能使个别企业或银行受益,让英国央行面临政治化风险.持有企业债券也会加大英国央行的信贷风险.有鉴于这两个因素,央行最好与财政部共同行动.

规模较大的企业可以进入企业债券与商业票据市场,拥有最有利的借款条件,因此英国央行的行动不会帮助到那些急需帮助的企业.指标挂钩公债市场流动性差,而且价格较高,将会提高拥有员工退休计划的企业的成本.

英国央行采行此政策的可能性:低.但英国央行现行的少量企业债券和商业票据交易继续进行的可能性很高,此举是为了维持市场流动性,而不是出于货币政策考虑.

**承诺保持低利率**

做法:公开承诺在"较长时间"内维持低利率,像美联储那样.

优点:容易做到.将会降低公债利率,推低能够发行企业债券的企业的借款成本,并降低银行长期融资的成本.

缺点:由于分析师已不再预期在可见的将来加息,此举或收效甚微.英国央行总裁金恩在8月的记者会上反对这种做法,不过决策者们在9月的MPC会议上确实进一步讨论过该议题.如果经济成长或通胀意外强劲,此举会限制央行的行动自由,而且如果企业将央行的承诺视为经济形势将长期保持黯淡的信号,也会打击投资热情.

采行此政策可能性:中

**卖短买长**

做法:像美联储那样卖出较短期公债,以购买较长期公债,在确保不扩大公债购买总量的前提下令收益率曲线趋平.

优点:在降低长期投资成本的同时,可以不向经济注入更多资金,因注资可能引发通胀.MPC在9月会议时讨论过这点.MPC委员威尔曾在8月指出,30年期公债收益率仍高于19世纪可比公债的水准,暗示有进一步下调的空间.

缺点:与央行出资购买更多资产的做法相比,所带来的刺激力度要小.英国企业和家庭对长期收益率的敏感度比美国低.在债市对欧洲固定收益产品需求不可预见之时出售短期英国公债,或加剧市场动荡.

若英国债务管理局(DMO)因应市场需求而增加较长期债的发行量,或将抵消该政策的有效性.

采取此政策的可能性:低

**新成立国有银行向中小企业放贷**

做法:成立由公共资金发起的新银行,向被主流银行拒绝贷款申请的中小企业放贷.政府成立这家银行的成本将由英国央行购买公债所得间接覆盖,英国央行可接受该行资产作抵押.可成立另外一家单独的机构,为这家新银行的部分中小企业贷款提供担保.

优点:将确保公债购买措施有利于开展企业贷款,并提高银行业市场的竞争,同时不让英国央行直接参与信贷发放,或向特定企业提供资金的决定.专设机构将帮助资本市场资金流向那些规模太小,以致于无法直接在资本市场融资的企业.英国央行委员普森在9月13日演讲中公开支持这种做法.

缺点:需要政府支持,但商务大臣凯布尔(Vince Cable)不支持这种做法.MPC委员戴尔和布罗德班特亦持怀疑态度.成立新银行将耗费很长事件,而且可能给政府带来信贷风险.其它国家成立的这类银行过往表现好坏不一.

英国央行选择此措施的可能性:低.

**降息至0.25%**

做法:英国央行将指标利率从0.50%降至0.25%.

优点:易于实施与传达,将适度降低银行的短期融资成本.

缺点:英国央行曾表示,进一步降息不会带来任何实质性益处.鉴于过去宽松措施的规模,这种降息有可能看起来只是一种象征性姿态,说明货币政策委员会(MPC)对经济状况更为担心,但可用的工具却有限.对企业与家庭借款成本可能只会有轻微影响.

英国央行选择此措施的可能性:低.(完)