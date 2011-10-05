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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:28 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元持稳,围绕ECB会议结果的不确定性笼罩市场

* 欧元兑美元脱离九个月低点,兑瑞郎接近5月高位

* 市场人士对于欧洲央行降息机率和借贷计划的看法分歧

* 英国央行也将开会,传言认为其将进一步量化宽松

路透悉尼10月6日电---欧元兑美元周四在亚洲交易时段持稳,在欧洲央行(ECB)开会之前,有关该央行是否降息以及会否再度推出针对银行的长期借贷计划的不确定性笼罩市场.

英国央行周四也将开会,目前有大量传言称该央行可能为进一步量化宽松打开大门.

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