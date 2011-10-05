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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:57 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初上升,市场寄望欧洲银行获得支持

路透悉尼10月6日电---美国谷物期货周四在亚洲市场全面开高,跟随先前美国市场的反弹走势,因有消息称欧洲财长同意保护陷入困境的银行业者.

12月玉米期货CZ1盘初变动最大,上升0.37%报每蒲式耳6.07-3/4美元,得益于美元回落和Informa Economics调降玉米单产预期.

12月小麦期货WZ1上扬0.015美元至每蒲式耳6.26-3/4美元,此前在海外市场创下逾两个月最大单日百分比涨幅.

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